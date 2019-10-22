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      Відоме британське видання почало використовувати коректну назву Києва

      280 Читать новость на русском
      Kyiv not Kiev
      Kyiv not Kiev / gettyimages

      Всесвітньо відоме британське видання The Telegraph офіційно запровадило використання назви Kyiv замість Kiev.

      Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

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      "Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", – повідомило посольство України у Великій Британії.

      Також написання назви української столиці з Kiev на Kyiv у своїх матеріалах змінило міжнародне інформаційне агентство Associated Press, ВВС та The Washington Post.

      Чому назву Києва пишуть неправильно?Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

      Нещодавно у гучний скандал через неправильне написання назви української столиці втрапила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель. У своєму англомовному твіттері вона написала про те, що гарант давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.

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      Теги: Новини України мовне питання ЗМІ Велика Британія
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