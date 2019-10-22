Відоме британське видання почало використовувати коректну назву Києва

Всесвітньо відоме британське видання The Telegraph офіційно запровадило використання назви Kyiv замість Kiev.

Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

Читайте також: Уряд Росії офіційно визнав українців носіями російської мови: що це дає

"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", – повідомило посольство України у Великій Британії.

It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) October 21, 2019

Також написання назви української столиці з Kiev на Kyiv у своїх матеріалах змінило міжнародне інформаційне агентство Associated Press, ВВС та The Washington Post.

Чому назву Києва пишуть неправильно?Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

Нещодавно у гучний скандал через неправильне написання назви української столиці втрапила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель. У своєму англомовному твіттері вона написала про те, що гарант давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.