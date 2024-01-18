Известный бизнесмен Игорь Мазепа задержан ДБР: в офисе его компании начались обыски

Украинского бизнесмена Игоря Мазепу задержали правоохранители. Это произошло на границе с Польшей.

Главу инвестиционной компании Concorde Capital задержали вечером 18 января. Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах.

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Детали дела не разглашают

По данным источников, Мазепу задержали при попытке уехать за границу. На контрольно-пропускном пункте "Медика - Шегини" 18 января, в 15:00.

Источники рассказали, что ДБР уже производит обыски в офисе Concorde Capital. Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиумкласса Goodlife Park в Вышгородском районе возле Киева.

Его выстроили еще в 2013 году. Общая площадь города – 40 гектаров.

Он ехал на экономический форум

Адвокаты Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на экономический форум в Давосе. Они утверждают, что он уже неоднократно пересекал границу с целью волонтерской и инвестиционной деятельности.

Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это послужило поводом для задержания его без определения суда,

– говорится в комментарии .

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