Известный коммунист Симоненко на российском телевидении озвучил фейк об Украине

Глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявил, что украинские военные якобы массово минируют все поля, что представляет угрозу для жизни детей, которые там играют.

Об этом свидетельствует опубликованное видео.

Эту ложную информацию Симоненко озвучил, реагируя на заявления Украины о военных провокациях флота России в Азовском море.

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Мы говорим сейчас о море, и они: "Здесь угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированные поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!,

– воскликнул коммунист.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ России перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной Россией территории увеличивает свое военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.