Відомий комуніст Симоненко на російському телебаченні озвучив фейк про Україну

Голова забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів заявив, що українські військові нібито масово мінують усі поля, що становить загрозу для життя дітей, які там граються.

Про це свідчить опубліковане відео.

Цю неправдиву інформацію Симоненко озвучив, реагуючи на заяви України про військові провокації флоту Росії в Азовському морі.

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Ми говоримо зараз про море, і вони: "Тут загрожують міни!" А скільки мін на суші у нас стоїть?! У нас же діти в поле вийти не можуть, тому що там же заміновані поля! І уявляєте, яка територія замінована зараз?! Це якась біда для народу України на самій території! Не в морі, а на самій території України!,

– вигукнув комуніст.

Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ Росії перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.



Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій Росією території збільшує свою військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.