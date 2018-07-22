"Чернігів – російське місто": на Кремль ТБ укотре привласнили українську історію
Філософ ОЛександр Щипков переконує, що Чернігів – російське місто, таке ж, як і Володимир, які свого часу були частиною Київської Русі.
Таку заяву він зробив у ефірі одного із російський так званих релігійних каналів, який Кремль часто використовує для поширення своєї пропаганди.
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"В Україні оголосили Іллю Муромця українцем. Сказали, що він народився не у Володимирській області, не у Володимирському краї, а в Чернігові. Чернігів – таке ж російське місто, як і Володимир. Тобто їм хочеться, щоб Ілля Муромець був родом з Чернігова, нехай. Втім, історики спростовують це", – переконує науковець.
Крім того, він додав, що українці постійно хочуть поділити «русский мир».
"Чернігів – російське місто": дивіться на відео з 4:19
Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.