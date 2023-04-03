Извинения подъехало: мужчина, оскорблявший военного на Буковеле, извинился перед ВСУ
3 апреля 2023, 18:00Читати новину українською
Мужчина, оскорбивший военного в Буковеле, попросил прощения. Он извинился перед украинскими бойцами за слова о Бахмуте.
Правда, без профилактической беседы не обошлось. Видео разговора и извинения обнародовали в сети, передает 24 Канал.
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Александр, извините за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть. Тем более военных,
– сказал мужчина.
Отдельно он извинился перед ВСУ за фразу о Бахмуте. Военный в ответ сказал, что прощает мужчину. Он пожелал его семье здоровья и призвал учить украинский язык. Напомним, конфликт будто начался именно из-за языкового вопроса.
Мужчина извинился перед ВСУ: видео
Мужчина обидел военного в Буковеле: что известно
- На находящегося на реабилитации в Буковеле военного медика напал с оскорблениями мужчина. На фразу, что военный приехал из Бахмута, мужчина пренебрежительно ответил "уезжай в свой Бахмут".
- Оказалось, что мужчину зовут Александр Фатула – это бизнесмен из Черкасс. Его жена Юлия – блогер.
- Также в реестре судебных решений нашли информацию о судимости мужчины. В частности, из-за нетрезвого вождения и незаконно изготовленных алкогольных напитков.
- Жена Юлия Фатула имеет 50 тысяч подписчиков. Женщина называет себя "проводницей между духовным и материальным". Пара воспитывает двух сыновей.
- По словам Юлии, конфликт начался, потому что военный сделал замечание ее мужу, что тот говорил по-русски. В оправдание Юлия сказала, что "мы живем в свободной стране", а военный якобы "специально сделал хайп".
- Кроме того, женщина назвала военного "провокатором" и добавила, что тот находился на реабилитации из-за "психических отклонений. Хотя психологическая реабилитация бойцов – это совсем другое".
- Она также рассказывала, что военный утром пытался ворваться в их номер, а также утверждала, что уже вызвала полицию.
- Инцидент вызвал бурную реакцию сети. Украинцы призвали Фатулу извиниться перед военными.