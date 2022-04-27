Извини, малыш: боец "Азова" сообщил о смерти девочки на "Азовстали"
27 апреля 2022 , 18:41Читати новину українською
Источник:Иван Богдан
Украинский защитник Мариуполя, которого зовут Иван Богдан, сообщил о смерти девочки на "Азовстали".
По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку.
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На вид ребенку было 10 – 12 лет, однако она захотела отдать военному своего мягкого гуся.
Подаренная игрушка / Фото Иван Богдан
"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни..." – прокомментировал Иван Богдан.
Какова ситуация в Мариуполе
- С 1 марта 2022 года Мариуполь находится в осаде. Российские военные постоянно обстреливают город.
- По заводу "Азовсталь" оккупанты только за 26 апреля 2022 года нанесли 35 авиаударов. Поэтому мирные жители, которые там прячутся, оказались под завалами.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора: один – из самого города, а другой – из "Азовстали".
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