Извращенца Путина хоронят постоянно, – Цымбалюк отреагировал на слухи о ком

Информация о смертельных заболеваниях Путина в медиапространстве появляется периодически. На этот раз утверждают, что кремлевский диктатор в коме.

Однако это не более чем слухи, которым нет никаких подтверждений. Об этом журналист Роман Цымбалюк сказал во время стрима на ютубе 24 канала.

Это пока только пожелание, – Гудков о вбросе относительно "комы" Путина

Он отреагировал на реакцию и вбросы о "коме Путина". Он предположил, что эта информация не соответствует действительности.

Прекратите вы вестись на этот кликбейт. У нас этого деда войны, этого извращенца Путина хоронят, приписывают ему разные болезни постоянно. А он все не дышит,

– сказал Цымбалюк.

Он напомнил, что в среду 15 июня Путин выступил на Питерском экономическом форуме. И в его голосе был заметен "надра" и обида на весь мир, мол, как смеют стрелять в его "вытязах".

"Это же просто невероятно. Они (россияне – 24 канал) поехали убивать украинцев, а украинцы сказали, что это вы здесь ляжете в землю, а не наоборот", – добавил журналист.

Полностью стрим Цимбалюка о ком Путина, кандидатство в ЕС и визы для россиян: смотрите видео

Слухи о ком и болезни Путина