Извращенца Путина хоронят постоянно, – Цымбалюк отреагировал на слухи о ком
Информация о смертельных заболеваниях Путина в медиапространстве появляется периодически. На этот раз утверждают, что кремлевский диктатор в коме.
Однако это не более чем слухи, которым нет никаких подтверждений. Об этом журналист Роман Цымбалюк сказал во время стрима на ютубе 24 канала.
Это пока только пожелание, – Гудков о вбросе относительно "комы" Путина
Он отреагировал на реакцию и вбросы о "коме Путина". Он предположил, что эта информация не соответствует действительности.
Прекратите вы вестись на этот кликбейт. У нас этого деда войны, этого извращенца Путина хоронят, приписывают ему разные болезни постоянно. А он все не дышит,
– сказал Цымбалюк.
Он напомнил, что в среду 15 июня Путин выступил на Питерском экономическом форуме. И в его голосе был заметен "надра" и обида на весь мир, мол, как смеют стрелять в его "вытязах".
"Это же просто невероятно. Они (россияне – 24 канал) поехали убивать украинцев, а украинцы сказали, что это вы здесь ляжете в землю, а не наоборот", – добавил журналист.
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Слухи о ком и болезни Путина
- Слухи о его болезнях, в частности, раке ходят давно. Это вроде бы подтверждают и олигархи, и разные приближенные к нему люди. Но каждый раз они хотят оставаться неизвестными. К примеру, СМИ узнали из источника в российской разведке, что врачи прогнозируют Владимиру Путину максимум 3 года.
- А в Офисе Президента рассказывали еще в мае, что есть данные о том, что Владимиру Путину вызвали скорую помощь . Злое кремлевскому диктатору стало посреди ночи. Такую информацию рассказывал Алексей Арестович. Советник главы Офиса Президента объяснял, что помощь вызвали непосредственно в постели главы Кремля.
- Информация о том, что Путину осталось недолго, он вот-вот и умрет, у него смертельная болезнь и прочее, конечно, успокаивает, но реальность может быть другой. Украинцам не следует забывать, что против нас воюет русский народ. Однако на самом деле такие информационные вбросы работают только на руку Кремля , считает советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.
- Отметим, что официальных подтверждений его болезни нет, все сводится только к слухам.