Новый китайский истребитель J-50: раскрыты его вероятные характеристики

Китай неожиданно 26 декабря продемонстрировал публичный полет нового истребителя, ранее условно известного как J-36. Впоследствии стало известно, что его официальное название – J-50.

Несмотря на отсутствие подтвержденных характеристик, прототип уже вызвал значительный интерес у специалистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новом истребителе J-50

Эксперты предполагают, что J-50 – это двухдвигательный самолёт с лямбда-образными крыльями длиной 22 метра и размахом 145 квадратных метров. Его максимальный взлетный вес достигает 40 тонн, боевой радиус – 2200 километров, а максимальная скорость – 2 Маха. Для сравнения, Chengdu J-20, принадлежащий к пятому поколению, имеет меньшие параметры: 21 метр в длину, 73 квадратных метров площадь крыла, взлетный вес 36 тонн и боевой радиус 1500 километров.

J-50 оснащен несколькими внутренними отсеками для вооружения. В самом большом может разместиться четыре ракеты "воздух-воздух" PL-17 с дальностью полета 300–500 км или одна противокорабельная ракета YJ-12, которая достигает скорости 3 Маха и дальности 400 км. Другие отсеки вмещают дополнительные ракеты PL-17 или PL-15. Благодаря большим габаритам самолет потенциально может нести еще больше вооружения.

Пока неизвестно, будет ли J-50 соответствовать всем критериям шестого поколения, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость, опциональной пилотируемостью и искусственным интеллектом. Однако его характеристики уже свидетельствуют о значительном потенциале.

Напомним, 26 декабря состоялся публичный полет китайского истребителя, который восприняли скорее как тактический бомбардировщик. Ему дали условный индекс JH-XX.