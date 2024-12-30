Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Defense Express.

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Что известно о российской системе "Гибка-С"

Журналисты отметили, что испытания комплекса "Гибка-С" продолжались еще с 2019 году, а в 2021 якобы стартовало его серийное производство. Впрочем, несмотря на эти планы, в течение 2022 года системы в российскую армию так и не попали.

В конце концов в 2023 году Россия начала поставки комплексов "Гибка-С", причем подтверждено как минимум три серийных поставки, две из которых состоялись в 2024 году. Кроме того, этой зимой Силы обороны уничтожили один из этих комплексов.

Российский комплекс "Гибка-С" состоит из двух машин, предназначенных для противовоздушных операций. Основным компонентом является зенитная боевая машина, оснащена четырьмя пусковыми установками, способными разворачивать ракеты "Верба" и "Игла-С".

Сопровождает эту боевую машину радиолокационная станция 1Л122 "Гамонь". Она, как сообщается, способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 40 километров и высоте до 10 километров, нацеливаясь на объекты, движущиеся со скоростью до 700 метров в секунду. Заявленная дальность поражения системы до 100 метров.

Оккупанты заявляют, что дальность обнаружения целей зависит от типа. Комплекс "Гибка-С" можно использовать как против беспилотников, так и против крылатых ракет, вертолетов или самолетов.

Система "Гибка-С" установлена на шасси российского бронеавтомобиля "Тигр" и оснащена технологиями ночного видения и тепловизионного наблюдения, что позволяет ей эффективно работать при различных погодных условиях как днем, так и ночью.

Россияне сообщают, что после обнаружения цели система может запустить ракету в течение двух – трех минут. Заявлено, что один из экипажей якобы уничтожил 10 целей на поле боя, прежде всего дроны различных типов. Речь идет об одном из расчетов 30 российской мотострелковой бригады.