Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Defense Express.

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Що відомо про російську систему "Гибка-С"

Журналісти зазначили, що випробування комплексу "Гибка-С" тривали ще з 2019 році, а у 2021 нібито стартувало його серійне виробництво. Втім, попри ці плани, протягом 2022 року системи до російської армії так і не потрапили.

Зрештою у 2023 році Росія розпочала постачання комплексів "Гибка-С", причому підтверджено щонайменше три серійних постачання, два з яких відбулися у 2024 році. Крім того, цієї зими Сили оборони знищили один із цих комплексів.

Російський комплекс "Гибка-С" складається з двох машин, призначених для протиповітряних операцій. Основним компонентом є зенітна бойова машина, оснащена чотирма пусковими установками, здатними розгортати ракети "Верба" та "Ігла-С".

Супроводжує цю бойову машину радіолокаційна станція 1Л122 "Гамонь". Вона, як повідомляється, здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів і висоті до 10 кілометрів, націлюючись на об'єкти, що рухаються зі швидкістю до 700 метрів за секунду. Заявлена дальність ураження системи до 100 метрів.

Окупанти заявляють, що дальність виявлення цілей залежить від типу. Комплекс "Гибка-С" можна використовувати як проти безпілотників, так і проти крилатих ракет, гелікоптерів чи літаків.

Система "Гибка-С" встановлена на шасі російського бронеавтомобіля "Тигр" і оснащена технологіями нічного бачення і тепловізійного спостереження, що дозволяє їй ефективно працювати за різних погодних умов як вдень, так і вночі.

Росіяни повідомляють, що після виявлення цілі система може запустити ракету протягом двох – трьох хвилин. Заявлено, що один з екіпажів нібито знищив 10 цілей на полі бою, передусім дрони різних типів. Ідеться про один з розрахунків 30 російської мотострілецької бригади.