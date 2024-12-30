Незважаючи на відсутність підтверджених характеристик, прототип уже викликав значний інтерес у фахівців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про новий винищувач J-50

Експерти припускають, що J-50 – це дводвигунний літак із лямбда-подібними крилами довжиною 22 метри і розмахом 145 квадратних метрів. Його максимальна злітна вага сягає 40 тонн, бойовий радіус – 2200 кілометрів, а максимальна швидкість – 2 Маха. Для порівняння, Chengdu J-20, що належить до п'ятого покоління, має менші параметри: 21 метр у довжину, 73 квадратних метрів площу крила, злітну вагу 36 тонн і бойовий радіус 1500 кілометрів.

J-50 оснащений кількома внутрішніми відсіками для озброєння. У найбільшому може розміститися чотири ракети "повітря-повітря" PL-17 із дальністю польоту 300–500 км або одна протикорабельна ракета YJ-12, яка досягає швидкості 3 Маха і дальності 400 км. Інші відсіки вміщують додаткові ракети PL-17 або PL-15. Завдяки великим габаритам літак потенційно може нести ще більше озброєння.

Поки що невідомо, чи відповідатиме J-50 усім критеріям шостого покоління, включно з надзвуковою крейсерською швидкістю, опціональною пілотованістю та штучним інтелектом. Проте його характеристики вже свідчать про значний потенціал.

Нагадаємо, 26 грудня стався публічний політ китайського винищувача, який сприйняли радше як тактичний бомбардувальник. Йому дали умовний індекс JH-XX.