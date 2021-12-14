Я буду продолжать защищать человека, которого люблю, – Тихановская ответила на приговор мужу

В Беларуси Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы. Его жена – Светлана Тихановская подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы увидеться в новой Беларуси.

Видео со своей реакцией на приговор оппозиционер обнародовала в соцсетях. При этом обращение она записала еще до оглашения решения суда.

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Тихановская говорит, что продолжит защищать своего мужа

Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я постараюсь делать что-то очень сложное, возможно, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси,

– сказала оппозиционерка.

Тихановская рассказала, что продолжит присылать Сергею рисунки и открытки от детей. Все ее действия направлены лишь на один ключевой момент – воссоединение их семьи.

При этом оппозиционер подчеркнула, что любую цифру в приговоре будет трудно воспринять, ведь он – несправедлив. Это, заметила Тихановская, – ненормально и с этим нельзя мириться.

Смотрите видео от Светланы Тихановской:

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Что известно о приговоре Сергею Тихановскому:

Решение по делу суда принял 14 декабря.

Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Оппозиционеру инкриминировали организацию массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствие работе ЦИК.

Задержали Тихановского еще в мае 2020 года.

В 2021 году ему предъявили обвинение.

Смотрите видео о том, как Тихановская встречалась с президентом США Байденом: