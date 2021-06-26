Я бы их выкапывал и вешал, – Кива сделал возмутительное заявление о чествовании СС Галичина

Нардеп от партии ОПЗЖ отметился очередным скандальным заявлением. На этот раз он озвучил, что хочет, чтобы в Украине запретили чествовать дивизию СС Галичина.

Илья Кива также в очередной раз заявил, что якобы готов даже к наказанию. Перед этим нардеп говорил, что якобы получил повестку на допрос из-за шапки с советской символикой.

К теме Напоминает бал у Воланда: ОПЗЖ устроила странный марш – видео

Кива о СС Галичина

Одиозный нардеп заявил, что якобы стену построить нужно "во Львовской области" и цинично попросил показать его сообщение Зеленскому.

Я бы их выкапывал, вешал и уже никогда не возвращал бы в нашу землю, чтобы не отравлять ее. Стену не на Донбассе строить нужно, а во Львовской области, чтобы эпидемия предательства и позора не распространялась по Украине, – написал Кива.

Он также сделал так называемый дискурс в историю, где рассказал о якобы преступности СС Галичина во Львове. В частности говорил, что якобы "Международный военный трибунал объявил СС, SD и Gestapo преступными организациями в рамках признанных принципов Лондонской хартии"

Что стоит знать о СС Галичина Дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14 гренадерская дивизия войск СС "Галичина", которая была подразделением в составе войск Ваффен-СС Германии, существовавших в 1943 – 1945 годах.

Состоял из украинцев преимущественно греко-католического вероисповедания – галичан.

Ранее Никита Потураев рассказывал, что люди, которые вступили в ряды СС "Галичины" не были нацистами.

Он также пояснял, что Нюрнбергский трибунал не осудил дивизию СС "Галичина". Это не оправдывает ее участников. Это была трагическая ошибка. Ее допустили люди из многих городов на западе Украины. Однако это не меняет того, что делала в Украине советская власть.

Потураев подчеркнул, что люди, входившие в СС "Галичина" "не были нацистами и ксенофобами". Они приняли такое решение лишь потому, что увидели действия советской власти на Западной Украине в 1939 году.

Последние заявления Ильи Кивы