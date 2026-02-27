Я бы с удовольствием, но не дают, – Зеленский ответил на обвинения Кремля о "ядерке"
- Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля о возможности передачи Украине ядерного оружия от партнеров, отметив, что таких предложений не было.
- Президент Украины заявил, что передача ядерного оружия Украине от партнеров не состоится.
Владимир Зеленский ответил на обвинения Кремля относительно того, что партнеры якобы должны дать Украине ядерное оружие. Глава государства сказал, что не получал подобных предложений.
Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.
Что ответил Зеленский на упреки Кремля относительно ядерного оружия?
Журналист попросил Владимира Зеленского прокомментировать заявление Кремля о том, что Украина якобы пытается получить ядерное оружие от Великобритании и Франции.
Украинский лидер опроверг эти циничные заявления российской пропаганды, но в шутливой форме.
Я бы с удовольствием. А ты? Но у меня не было предложений,
– сказал Зеленский с улыбкой.
Глава государства подчеркнул, что "россияне должны знать, что мы не исключаем этого", то есть теоретической возможности того, что партнеры могли бы передать ядерное оружие Украине в случае чего.
Однако на уточняющий вопрос журналиста президент признал, что этого не произойдет.
"Нет. Этого точно не будет (передачи ядерного оружия Украине от партнеров – 24 Канал)", – резюмировал Зеленский.
Кстати, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко предположил в эфире 24 Канала, что информационные вбросы со стороны России, что якобы Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие, могут быть связаны с намерениями этих стран рассмотреть размещение своего военного контингента в Украине после завершения войны. По словам эксперта, такая риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад.
Откуда появилось заявление о якобы возможной передаче Украине ядерного оружия?
Служба внешней разведки России 24 февраля заявила, что Великобритания и Франция якобы планируют передать Украине ядерное оружие, скрывая это под собственные разработки Украины. Россияне пригрозили "опережающими шагами" в ответ.
Представитель Кира Стармера отметил, что ложь о ядерных бомбах – это "очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине". По словам представителя британского премьера, в словах российского диктатора нет никакой правды.
Интересно, что на заявление России отреагировали даже в Китае. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что Пекин не располагает информацией о возможной передаче ядерного оружия Украине от Франции и Великобритании.