Я бы с удовольствием, но не дают, – Зеленский ответил на обвинения Кремля о "ядерке"

Владимир Зеленский ответил на обвинения Кремля относительно того, что партнеры якобы должны дать Украине ядерное оружие. Глава государства сказал, что не получал подобных предложений.

Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.

Что ответил Зеленский на упреки Кремля относительно ядерного оружия?

Журналист попросил Владимира Зеленского прокомментировать заявление Кремля о том, что Украина якобы пытается получить ядерное оружие от Великобритании и Франции.

Украинский лидер опроверг эти циничные заявления российской пропаганды, но в шутливой форме.

Я бы с удовольствием. А ты? Но у меня не было предложений,

– сказал Зеленский с улыбкой.

Глава государства подчеркнул, что "россияне должны знать, что мы не исключаем этого", то есть теоретической возможности того, что партнеры могли бы передать ядерное оружие Украине в случае чего.

Однако на уточняющий вопрос журналиста президент признал, что этого не произойдет.

"Нет. Этого точно не будет (передачи ядерного оружия Украине от партнеров – 24 Канал)", – резюмировал Зеленский.

Кстати, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко предположил в эфире 24 Канала, что информационные вбросы со стороны России, что якобы Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие, могут быть связаны с намерениями этих стран рассмотреть размещение своего военного контингента в Украине после завершения войны. По словам эксперта, такая риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад.

Откуда появилось заявление о якобы возможной передаче Украине ядерного оружия?