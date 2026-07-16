Я был последним и единственным человеком в окружении президента, который искренне его ценил, – Федоров

Михаил Федоров, один из ключевых министров украинского правительства, работавший в команде президента с 2019 года, публично подвел итоги своей деятельности. Он рассказал о создании цифрового государства, запуске революционных проектов, работе во время войны и представил уникальный документ, который ранее видели лишь несколько человек.

Я была последней и, пожалуй, единственной из окружения президента, кто искренне его ценил, не подводил и не строил никаких интриг. Спасибо всем, кто меня поддерживает,

– отметил Федоров.

Он анонсировал презентацию особого документа под названием "Наша с вами история", который ранее был доступен только ему и президенту Украины.

Цель этой презентации – откровенно обсудить с обществом существующие проблемы, которые нельзя замалчивать, и наметить стратегические решения для дальнейшей борьбы с врагом и защиты украинских городов.