Я часто бываю на эфирах, – Разумков заступился за "НАШ", у которого могут забрать лицензию
Источник:Интерфакс-Украина
Дмитрий Разумков заявил, что нельзя наказывать телеканалы за мысли, которые озвучивают гости в прямых эфирах. Политик подчеркнул: он надеется на объективность и беспристрастность суда при рассмотрении иска об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".
Разумков отметил: если бы он отвечал за все высказывания коллег с трибуны Верховной Рады, тоже мог бы уже потерять лицензию. По словам политика, понятнее было бы в случае, если бы это все же касалось высказываний журналистов.
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Что касается гостей – у нас персональная ответственность. Я довольно часто бываю на эфирах, в частности на вашем канале (канале "НАШ" – 24 канал),
– заявил Разумков.
Спикер подчеркнул, что прямой эфир выключить невозможно. Даже если это сделают, слова все равно уже прозвучали.
По словам Разумкова, свобода слова – одно из крупных достижений Украины. Главное – сохранить его.
Нацсовет через суд хочет лишить лицензии "НАШ"
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в августе 2021 года принял решение обратиться в суд из-за деятельности телеканала "НАШ". В иске будет инициироваться лишение лицензии телеканала из-за разжигания религиозной и национальной вражды.
- Причиной стало выступление Петра Симоненко, который заявил что ПЦУ якобы "раскалывает Украину".
- Сначала Нацсовет попросил телеканал вырезать эти фрагменты из выступления Симоненко. Однако "НАШ" не отреагировал. Более того, речь экс-комуниста показали в эфире еще несколько раз.