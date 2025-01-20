Я даже не знал, против кого воюю, – пленный из КНДР

Владимир Зеленский опубликовал общение пленных северокорейских солдат со следователями СБУ. Пленный военный из КНДР признался, что на самом деле даже не знал, против кого они воюют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись, которую опубликовал президент Украины. Глава государства подчеркнул, что все факты по участию Северной Кореи в этой войне будут установлены.

Читайте также Зеленский опубликовал новое видео общения пленных из КНДР со следователями: что они говорят

Что солдаты КНДР говорят о своем участии в войне

Владимир Зеленский отметил, что разведывательная информация о перемещении войск КНДР на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

На видео северокорейский солдат рассказал, что сначала он вообще не знал, где будет воевать.

Во-первых, как я уже говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России, и даже не знал, против кого мы воюем,

– сказал он.

Военный также рассказал, что был в бою с 3 января и признал, что северокорейские войска уже понесли значительные потери на фронте. По его словам, пострадавших было "очень много".

К слову, ранее посол Южной Кореи в ООН также заявил, что солдаты Северной Кореи, которых Россия отправила на фронт, не знали, что их миссия будет заключаться в войне против украинцев. Они думали, что участвуют в военных учениях.