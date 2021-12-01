Я действительно настолько "отбитый" и упрям как бык – Ермак о попадании в центр скандалов
Источник:"РБК-Украина"
Андрей Ермак понимает, почему оказался в эпицентре череды скандалов. Глава ОП подчеркнул: исторически все политики в Украине были либо запуганы или куплены. В то же время он не относится ни к одной из категорий.
Глава ОП заметил, что не собирается подстраиваться под эту систему. Он пришел с Владимиром Зеленским и уйдет с ним.
Заметьте Зеленский никогда не давал санкции на задержание вагнеровцев – Ермак
Ермак подчеркнул, что хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Ему безразлично отношение политиков. Однако важно, какого мнения о нем будут украинцы.
Политик признался, что является очень открытым. Он готов попытаться рассказать правду любому человеку.
Глава ОП заявил: ему особенно важно достучаться до украинских защитников.
"Почему меня выбрали как мишень?"
Ермак отметил, что с ним невозможно договориться в вопросах коррупции и втянуть в разные "договорняки".
Когда какая-то часть политического и бизнесового истеблишмента, привыкшая работать "по старинке", поняла, что договориться со мной невозможно, что я действительно настолько "отбит", недоговороспособен и упрям, как бык, то, конечно, у меня появилось много врагов,
– заявил политик.
В то же время Ермак подчеркнул, что его это не беспокоит. Он готов пожертвовать репутацией, если это нужно для успеха реформ, которые сделают нашу страну сильнее, богаче и успешнее.
Ермак о "главном компромате"
- Ермак подчеркнул: информация о праздновании Дня рождения на госдаче в Гуте является "самым большим компроматом", который на него нашли.
- Глава ОП подчеркнул: действующая власть доказала, что можно быть честными людьми, ничего не забирать, не становиться партнерами крупных бизнесменов, не участвовать в схемах, не зарабатывать на войне.
- Ермак заметил, что многие люди активно ищут на него компромат. В то же время если ему и пытаются предъявить какие-то претензии, это точно не касается коррупции.