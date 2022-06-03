Я до сих пор не знаю, где он, – жена защитника Мариуполя рассказала о последнем разговоре с мужем

Жена защитника Мариуполя сообщила, что разговаривала с мужем 17 мая. Пока неизвестно, где он и в каком состоянии.

Наталья Зарицкая является соорганизатором общественной организации, созданной родными защитников Мариуполя – Совета "Женщины из стали". Она рассказала 24 каналу о последнем разговоре с мужем.

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"Он сказал, что будет выполнять приказ"

"К сожалению, в отношении моего мужа ситуация не изменилась - с 17 мая я до сих пор не знаю, где он и в каких условиях находится", - сказала Наталья Зарицкая.

17 мая он сообщил жене, что защитники Мариуполя героически выполнили приказ, выстояли 82 дня блокады, несмотря на безумные обстрелы. Выдержали атаки запрещенным химическим оружием, кластерными бомбами, противобункерными тяжелыми бомбами и фосфорными снарядами. Конечно, много погибших и тяжелораненых.

Он сказал, что будет выполнять приказ по сбору оружия, выходу из завода и сохранению жизни. Сказал, что вероятно это будет тюрьма, которая расположена на подконтрольной российским оккупантам территории. С тех пор я не знаю, попал ли он в это место, какие там условия – неизвестно,

– отметила Наталья Зарицкая.

Из ада завода – в новые адские условия

В то же время она пояснила, что пока нужно ждать, но ни на секунду не терять бдительности и не ослаблять внимание международных сообществ, каждого человека вокруг спасения защитников Мариуполя.

"Ребята на самом деле из ада завода попали в новые адские условия и я не знаю, какие опаснее", - рассказала Зарицкая.

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По ее словам, выход украинских военных с завода – это не конец, а только начало нового этапа борьбы за них. Поэтому задачей сообщества "Женщины из стали" также является постоянное информирование общества, коммуникации с властью и все же призыв к международным организациям, чтобы они выступали гарантом того, что жизнь наших воинов будет сохранена.

Задача организации - вернуть каждого защитника Украины как можно быстрее домой.

Эвакуация защитников Мариуполя: коротко

Украинское военное руководство 16 мая дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь. Их вывезли на временно оккупированные территории: в Новоазовск и Оленевку.

К соответствующей операции были привлечены представители Красного Креста и ООН. Каждый украинский военный был зарегистрирован .

Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос об условиях, в которых удерживают украинских воинов из Мариуполя. В Украине есть вся соответствующая информация, однако пока секретная. Это связано и с переговорным процессом, и с безопасностью этих людей.

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