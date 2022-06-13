Я дважды пыталась, – журналистка эксклюзивно рассказала, как уехала из оккупированной Херсонщины

Корреспондентке удалось выехать из оккупированной Херсонщины и оказаться на территории подконтрольной Украине. Эксклюзивно она рассказала, насколько сложным был этот путь.

Не каждый может позволить себе такую поездку, ведь это сверхсложная задача и финансово, и по физическим возможностям. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко.

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По ее словам, до этого она пыталась уехать дважды. Сначала она ехала автобусом по одному маршруту через Снегиревку, однако колонну вернули. Затем пыталась ехать через Давидов Брид, где линия фронта. Однако колонну также вернули, хотя она была на легковой машине.

В этот раз я уехала с перевозчиком. Это стоило безумно дорого – 8 тысяч гривен я только заплатила перевозчику. Но я очень ему благодарна. Это человек, знающий маршрут, знающий где не заминирован, знающий как проехать,

– сообщила Марина Савченко.

Она отметила, что маршрут был очень длинный. Ранее от Херсона в Одессу ехали примерно 250 километров, то есть 3 – 4 часа. А теперь, чтобы добраться до Одессы, нужно проехать тысячу километров и быть в пути 3 дня.

Как происходил путь в Одессу

По словам Марины Савченко, в первый день они доехали до Васильевки Запорожской области. Там формировались списки на проезд мимо 4 самых сложных блокпостов, которые работают только с 17 до 20 часов и очень тщательно все проверяют.

"Если вы не уложились во время, то остаетесь ночевать в поле. А в поле они не позволяют, поэтому нужно ехать в деревню и искать жилье. Затем на следующий день снова нужно ждать до 17 часов", – сообщила Марина Савченко.

Никто не понимает этой тупости, зачем так издеваться. В этой колонне стоит очень много людей с маленькими детьми, с больными. И оккупантам просто безразлично, что с нашими людьми. Никто никого не пропускает,

– вспомнила Савченко.

Она отметила, что в первый день не смогли уложиться в этот 20 часов, поэтому ночевали в селе в 40 километрах от Васильевки. Корреспондентка поблагодарила людей, которые откликнулись и помогли. Незнакомые местные предоставили бесплатно жилье, чтобы переночевать.

Мессидж чиновникам

Марина Савченко отметила, что есть чиновники, которые делают заявления, возмущающие херсонцев и других людей с оккупированных территорий. Они говорят людям самим находить возможности и выезжать на подконтрольную территорию, потому что будут коллаборантами.

Я хочу сказать, что в Херсонской области коллаборантов очень мало. Это может 10%, а может и меньше,

– акцентировала Марина Савченко.

"Оставшиеся люди просто не могут выехать в силу определенных обстоятельств. Например, у которых больные родители, старики или еще другие варианты. Большинство людей это те, у кого нет, своего собственного транспорта или нет денег, чтобы заплатить 8 тысяч гривен перевозчику", – отметила Савченко.

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