Я готов к любому формату, – Зеленский о встрече с Путиным

Украина готова к любому формату переговоров с Россией по установлению мира. Однако, несмотря на публичные заявления, агрессор не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в Мариуполе.

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Президент отметил, что каждый раз, когда Россия публично говорит о готовности говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, Украина делает запрос для проведения встречи.

Но кроме публичной позиции в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят. Я готов на любой формат,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что Украина как ответственное государство подавала официальные запросы и пыталась связаться с Путиным, когда возросли риски эскалации на украинских границах.

Политик отметил, что Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. В то же время, по его словам, "телефонный разговор так же никто не подтверждает".

Инициативы других стран касательно встречи

Кроме этого Владимир Зеленский добавил, что украинское государство заинтересовано и в инициативах других стран, которые предлагают помощь в организации встречи с российской стороной.

Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из предлагавших нам стран. Более того, мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы заинтересованы в разных форматах разговора с Россией,

– подытожил президент.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Президент Турции указал, что получил согласие от украинской администрации для организации переговоров. Он надеется, что такое развитие событий может заложить новый порядок в регионе.

В январе Владимир Зеленский предложил главе США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официальный ответ.

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где пройдут переговоры.

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