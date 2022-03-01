Я говорил лидерам, что Украина будет бороться сильнее всех, но меня не слышали, – Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предупреждал мировых лидеров о последствиях наступления России на Украину. В частности, просил помочь и ввести санкции. Но его не слышали.

Об этом украинский лидер рассказал в комментарии мировым СМИ. Он считает, что лидеры должны поддерживать своей помощью демократические государства мира, желающие отстаивать такие принципы. И уже поступила такая помощь – закрытое небо для России со стороны Запада, сообщает 24 канал.

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В войну уже вовлечены все

По словам Зеленского, по поводу помощи, то пока речь не о втягивании стран НАТО в войну. Правда, в войну уже давно втянуты все, и точно не Украиной. Втянуты Россией – сейчас идет полномасштабная война.

Все полагают, что она пройдет быстро. Мы много раз говорили с президентом Байденом. Благодарю его за эти и возможности, и помощь. Но они меня не слышали. Я им говорил: Украина будет бороться, вы увидите, сильнее всех. Но один на один с Россией мы просто не сможем,

– подчеркнул президент.

Также он отметил, что если Украина упадет, то все эти войска будут на границах стран-членов НАТО.

"На границе Литвы, Польши и т.д. И там у вас будет тот же вопрос. И вот там будет большое, но уже во второй раз, испытание. Потому что там так же будут провокации", – констатировал Зеленский.

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