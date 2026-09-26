Это желание американский лидер выразил в комментарии Fox News.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

Президент США призвал президента Украины Владимира Зеленского договориться о завершении войны с Россией.

Трамп отметил огромное количество погибших в результате конфликта. По его словам, ежемесячно гибнут десятки тысяч человек, преимущественно военных, поэтому важно как можно быстрее добиться урегулирования.

Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным и хочу, чтобы Путин договорился с ним. В этом месяце погибли 25 тысяч человек. Какой позор,

– сказал Трамп.

Политик выразил надежду, что "в ближайшее время, а возможно до наступления суровой зимы, Украина и Россия заключат соглашение".

Напомним, что американский президент стремится организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20 в Майами, который должен пройти в декабре.

Отметим, что украинский лидер не раз заявлял о готовности встретиться с российским диктатором. В Кремле же фактически отвергали эту идею, приглашая президента Украины в Москву.

Кстати, Bloomberg писало, что на этой неделе Трамп якобы призвал Владимира Зеленского поехать в Москву на встречу с Путиным.

Украинский президент якобы отказался, а само предложение его возмутило.

В то же время советник президента Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он заявил, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в Москву.