Я не готов обменивать территории в рамках любых переговоров, – Зеленский

Украина не готова обменивать свои территории на гарантии безопасности, или в рамках каких-либо переговоров.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует 24 Канал.

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В частности, президент категорически ответил на вопрос журналистки, рассматривает ли Украина, учитывая сложную ситуацию на поле боя, вариант отдать часть территории Украины за определенные гарантии безопасности, если, например речь пойдет о гарантиях членства в НАТО.

"Мы не готовы обменивать нашу территорию в рамках любых переговоров", – отметил Владимир Зеленский.

Сможет ли Украина победить военным путем

А вот относительно того, сможет ли Украина победить военным путем, Зеленский сказал, что "это будет зависеть от поддержки коллег" и выразил надежду, что дальше партнеры Украины будут работать быстрее.

При этом президент отметил, что передача F-16– это хороший результат, но этого недостаточно пока.

"Мы благодарны за помощь партнеров и предоставленные истребители. Во время массированной атаки мы сбили с их помощью несколько ракет. И, конечно, этого недостаточно", – добавил Зеленский.

Справочно. В Альянсе ранее сделали заявление, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть своей территории.