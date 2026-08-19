Боец "Сибирского батальона" ГУР Никита "Зергут" рассказал "24 Каналу", как в свое время сам оказался под влиянием российской пропаганды и негативно относился к украинцам, хотя никогда не бывал в Украине. По его словам, постоянное повторение одних и тех же нарративов постепенно влияет на восприятие людей.

Как россиянам годами навязывали образ украинцев

Никита "Зергут" отметил, что отношение российского общества к войне имеет разные причины. Те, кто пошел воевать после 2023–2024 годов, по его мнению, в основном руководствуются финансовой мотивацией.

В то же время часть россиян действительно может считать, что защищает свою страну. Однако боец ГУР убежден, что этот "патриотизм" сформирован ложными идеями, которые годами вкладывала в головы граждан российская пропаганда.

Пропаганда, конечно, работает с той стороны. Мозги там промывают достаточно хорошо. Я вот на своем личном примере могу даже рассказать об этой ошибке. Я тоже не любил украинцев, будучи еще футбольным болельщиком. Почему-то всегда в России во всех бедах виноваты были украинцы. Хотя до этого я здесь ни разу не был,

– рассказал он.

По словам военного, именно постоянное повторение подобных тезисов могло сформировать такое восприятие. Когда человеку ежедневно навязывают один и тот же нарратив, со временем он начинает казаться правдой.

Боец "Сибирского батальона" ГУР об отношении россиян к украинцам: видео

Сложно сказать, когда именно в России сформировалась такая стратегия, однако Никита "Зергут" считает, что враждебные Украине нарративы существовали задолго до начала полномасштабной войны.

За этим может стоять длительная государственная политика России, направленная на формирование в обществе соответствующего отношения к Украине и оправдание агрессии.