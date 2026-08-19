Боєць "Сибірського батальйону" ГУР Микита "Зергут" розповів 24 Канал, як сам свого часу опинився під впливом російської пропаганди та негативно ставився до українців, хоча ніколи не бував в Україні. За його словами, постійне повторення однакових наративів поступово впливає на сприйняття людей.

Як росіянам роками нав'язували образ українців

Микита "Зергут" зазначив, що ставлення російського суспільства до війни має різні причини. Ті, хто пішов воювати після 2023 – 2024 років, на його думку, здебільшого керуються фінансовою мотивацією.

Водночас частина росіян справді може вважати, що захищає свою країну. Однак боєць ГУР переконаний, що цей "патріотизм" сформований хибними ідеями, які роками вкладала в голови громадян російська пропаганда.

Пропаганда, звісно, працює з того боку. Промиваються мізки там достатньо добре. Я ось на своєму особистому прикладі можу цю помилку навіть розповісти. Я теж недолюблював українців, будучи ще футбольним уболівальником. Чомусь завжди в Росії в усіх бідах були винні українці. Хоча я до цього, тут не був ні разу,

– розповів він.

За словами військового, саме постійне повторення подібних тез могло сформувати таке сприйняття. Коли людині щодня нав'язують один і той самий наратив, з часом він починає здаватися правдою.

Боєць "Сибірського батальйону" ГУР про ставлення росіян до українців: відео

Складно сказати, коли саме в Росії сформувалася така стратегія, однак Микита "Зергут" вважає, що ворожі до України наративи існували задовго до початку повномасштабної війни.

За цим може стояти тривала державна політика Росії, спрямована на формування у суспільстві відповідного ставлення до України та виправдання агресії.