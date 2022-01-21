Я не могу быть аполитичным, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк активно занимается блогингом и журналистикой. Потому быть аполитичным он не собирается.

Об этом единственный украинский журналист, аккредитованный в России, рассказал в эфире 24 каналу. Он не чувствует каких-либо ограничений, поэтому может свободно говорить обо всем.

Стоит прочитать Все скатилось в дерьмо, – эксклюзивное интервью Цимбалюка о Скабеевой и пропаганде Кремля

Я не чувствую ограничений, – Цимбалюк

Цимбалюк отметил, что хочет работать так, чтобы смотреть на ситуацию в Украине и вокруг нее, не ориентируясь на интересы конкретных политических сил, а согласно интересам страны.

Я не могу быть аполитичным. Просто хочу заниматься блогингом, политической журналистикой – это оценка, прежде всего слова,

– подчеркнул Цимбалюк.

Он объяснил, что если действующая власть сделала что-нибудь хорошее, то журналист хочет иметь возможность сказать об этом. Так же и если монобольшинство, по его мнению, сделало что-то, что ему не нравится.

Я не чувствую каких-либо ограничений – нигде их не чувствую. Мне даже в России не говорили, что нужно говорить. Я не буду аполитичным. Ведь прежде всего я – гражданин Украины. Имею право голоса – и когда будет выбор, обязательно проголосую. Роман Цимбалюк Единственный украинский журналист, аккредитованный в России

Полный эфир Романа Цимбалюка: смотрите видео

Что известно о Романе Цимбалюке