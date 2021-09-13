Я не педофил и не психопат, – отец "похищенного" под Киевом малыша объяснил, почему забрал его

Полиция сообщила, что 12 сентября отец похитил сына от своей бывшей жены. 13 сентября правоохранители заявили, что мальчик находится с отцом, ему ничего не угрожает. Отец рассказал, почему забрал сына.

Евгений пояснил, что вывез 3-летнего Диму, потому что у мальчика была простуда, которая могла дать осложнения. Он заверил, что записал ребенка к врачу, но не смог уговорить бывшую жену Юлию поехать вместе.

К теме Забрал ребенка и скрылся на авто: на Киевщине разыскивают мальчика, которого скрівает отец

Мужчина рассказал, почему забрал сына от матери

Отец рассказал, что мальчику требуется обследование и лечение из-за задержки развития. Евгений заверил, что он по специальности педиатр, поэтому понимает, – сильная простуда у Димы грозит осложнениями.

Он согласился объяснить отношения с бывшей женой только для того, "чтобы защитить себя", и объяснить, что происходит, а не устраивать шоу. Добавил, что с женой у них "сложная семейная ситуация, но это исключительно наш внутренний семейный конфликт".

Честно, не представляю, что она сейчас говорит конкретно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли не каждый час. Озвучу все позиции вместе на опережение: я не гей, не педофил, не абьюзер, не насильник, не мародер, не хулиган, не психопат, не Волан-де-Морт, и тому подобное, не знаю, какое актуальное обвинение на текущий момент,

– рассказал Евгений.

Он объяснил, что в течение года, что они с женой жили отдельно, он участвовал (насколько позволял конфликт, который нарастал) в жизни сына Димы и дочери Даши (это дочь Юлии от предыдущих отношений, которую удочерил Евгений – 24 канал).



Евгений удочерил дочь Юлии от первого брака

Сын нуждается в обследовании и лечении

Евгений рассказал, что Дмитрию не проводили обследование и лечение по задержке развития, хотя это необходимо.

Приехав вчера (12 сентября – 24 канал) на свидание к сыну, увидел, что он очень болен (простуда у маленьких детей может протекать с осложнениями). Что интересно – Юлия этого не отрицает, но пытается использовать против меня,

– заверил Евгений.

Добавил, что родители-врачи могут справиться с большей частью ОРВИ, но тут под вопросом была госпитализация. Муж записал ребенка к врачу, и не смог уговорить Юлю съездить вместе".

"Дальше действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок всегда в это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту", – рассказал мужчина.

Он объяснил, что повел ребенка на обследование педиатра. Тот подтвердил серьезность опасений отца и "неэффективность принятых мамой мер – и по экстренному вопросу по ОРВИ, и по задержке развития".

Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния – будем госпитализироваться, как нам вчера сказали,

– заверил Евгений.

Добавил, что "Дима накормлен, чист, спокоен, отдыхает и играет".

Мне нужно лечить сына и я реально опасаюсь за свою жизнь, – Евгений

Мужчина пояснил, что вывозил сына, привлекая якобы других людей. Заверил, что ему "много недель" угрожал отец Юлии. Именно поэтому мужчина "организовал свою охрану".

Евгений говорит, что не раскрывает своего места пребывания: "Рискуя собственной безопасностью, продолжал совершать визиты. Ну, а сейчас мне нужно лечить сына и я реально опасаюсь за свою жизнь".

Согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу позволено навещать сына только в присутствии матери. Евгений говорит, что хочет обжаловать это решение. Он заверил, что просил совет разрешить ему обследовать ребенка, однако там слышал отговорки.

Кстати, 24 сентября должен состояться суд, который определит место жительства малыша.

Что известно о "похищении" мальчика