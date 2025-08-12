Владимир Зеленский опроверг слухи СМИ, что он якобы собирается "обменяться территориями" нашего государства с Россией, чтобы закончить войну. Президент Украины подчеркнул, что он не имеет на это права.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

К теме Ничего об Украине без нас принять не могут, – Зеленский о предстоящей встрече Трампа и Путина

Что сказал Зеленский о слухах об "обмене территориями"?

Владимир Зеленский отметил, что издание The Telegraph опубликовало материал, где написало, что он якобы готов к "обмену территорий" Украины с Россией. Президент отметил, что он с журналистами этого СМИ в последнее время не общался.

"Но я достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле. Забрасывается: "Готова ли Украина обменять..." Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения. Просто готовится соответствующая информационная почва..." – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что не собирается сдавать Украину, потому что не имеет на это права. И вопрос не только в Конституции.

Государство – это что, частная собственность? 30% Донецкой области – это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-то? Обмен территорий – это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа,

– сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что не считает, что предложение Путина – это предложение Трампа.

"Я считаю, что Трамп – это Соединенные Штаты Америки. Он выступает медиатором – это посередине, а не на стороне России. Пусть не на нашей стороне, а посередине. И если есть жесткое предложение Путина – отдать территории – это не значит, что это предложение Европы. Это не значит, что это предложение Соединенных Штатов Америки", – объяснил президент.

Он также подчеркнул, что Америка знает позицию Украины, и может сделать все, чтобы позиция Путина была не такой уверенной.

Относительно своего плана окончания войны Владимир Зеленский сказал, что он очень простой. Первый шаг к миру – это прекращение огня.

И за время мы должны обсудить и решить вопрос, при медиации США и при понятных гарантиях безопасности, – кто что способен гарантировать? Например: что способна гарантировать Европа, что способны гарантировать США, что способны гарантировать "русские". Кто об этом знает? Должна быть согласованная позиция,

– отметил глава государства.

Владимир Зеленский также анонсировал, что 13 августа будет иметь разговор с европейцами и с американской стороной и он обязательно донесет сигнал, что нужно все чувствительные вопросы об Украине обсуждать в присутствии Украины.