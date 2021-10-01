Я не верю в российское правосудие – Джелял выступил на "суде" оккупантов

Оккупационный суд Крыма в закрытом режиме рассматривал апелляционную жалобу заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла. Адвокат Николай Полозов опубликовал текст выступления политика после оглашения решения суда.

Оккупанты приняли циничное решение – меру пресечения сократили на один день. Теперь Джеляла будут держать под стражей не до 4, а до 3 ноября.

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Под зданием суда задержали активистку

На заседание не пустили журналистов и жену Джеляла. Здание суда "правоохранители" оцепили, а у всех, кто был поблизости беспричинно спрашивали документы. Во время одной из проверок задержали активистку Лейлу Яшлавскую.

Задержание активистки Яшлавской под зданием суда: смотрите видео

Яшлавскую отвезли в оккупационный участок полиции, чтобы "идентифицировать ее личность". Такие меры безопасности принимают якобы для того, чтобы выявить людей, которые возможно находятся в розыске.

Речь Джеляла распространять нельзя

Пока оккупанты задерживали активистку, Нариман Джелял выступал в суде. Однако из-за закрытого формата заседания, распространять аудио или видео речи политика запрещено. Адвокат Николай Полозов записал то, что говорил Джелял и опубликовал.

Заместитель председателя Меджлиса заявил, что дело против него является политическим из-за его публичной поддержки территориальной целостности Украины. Также одной из причин преследования он считает то, что Россия нарушает права человека в Крыму с 2014 года.

Джелял добавил, что уже неоднократно был свидетелем политически мотивированных судебных процессов, поэтому он не имеет иллюзий по поводу российского правосудия.

Я должен заявить, что абсолютно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае.

Однако, это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость,

– заявил Джелял.

Адвокат политика отметил, что состояние здоровья его подзащитного стабильное. Он много читает и старается держать себя в хорошей физической форме.

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Задержание Наримана Джеляла: главное

В первые дни сентября 2021 года оккупанты задержали 5 крымских татар, среди которых Нариман Джелял, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов.

Оккупанты обвиняют Джеляла и братьев Ахтемова в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Президент Украины назвал действия России "реакцией на Крымскую платформу" и призвал отпустить политзаключенных.

Текст выступления Джеляла

"Я должен заявить, что считаю уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Оно является следствием моей публичной, ясной и открытой позиции относительно территориальной целостности Украины, нарушений прав человека в Крыму, а также положения крымскотатарского народа в результате действий российских властей с 2014 года.

Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов. Поэтому я не питаю иллюзий относительно сегодняшнего решения.

Я должен заявить, что абсолютно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае.

Однако, это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость."