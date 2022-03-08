Я не вижу вариантов для российской армии в Украине, они движутся по инерции, – Арестович

Украина 13 дней героически обороняется от нашествия русских орков. Впрочем, на каждом метре нашей земли оккупанты не достигают значительного успеха.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российская армия находится не в лучшем положении. По его словам, у них нет вариантов на нашей земле.

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Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине,

– сказал он.

По словам Арестовича, оккупанты еще движутся по инерции приказов.

"Но стараться окружать одновременно 4 крупные городские агломерации, Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции 500 километров, могут только полные идиоты", – заверил Арестович.

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