Я никогда не был другом президента, – Разумков

Верховная Рада 7 октября проголосовала за отзыв с должности спикера Дмитрия Разумкова. Бывший председатель Верховной Рады заявил, что никогда не был другом с президентом Зеленским, у них были рабочие отношения.

Об этом Разумков сообщил во время брифинга после завершения голосования за его отставку. Нардеп подчеркнул, что дружба формируется по-другому.

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Дружба формируется по-другому, – спикер

Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, они формируются по-другому. Я думаю, друзья президента больше связаны с "95 Кварталом", с его прошлой жизнью,

– пояснил Разумков.

Спикер и президент не должны быть друзьями

Политик заверил, что у него другие друзья. Также он не считает, что президент, спикер и премьер-министр должны быть друзьями.

Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство,

– добавил экс-спикер.

Отметим, что парламент 284 голосами отозвал Разумкова с должности спикера. Против такого решения были 74 нардепа, еще 6 воздержались, а 24 не голосовали.

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Корниенко заявил, что Разумков больше не является членом команды

Во время своего выступления председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что Разумков не является членом команды, поэтому не может занимать должность руководителя парламента. По словам Корниенко, и у депутатов, и у избирателей есть много вопросов к Разумкову.

Смотрите видео брифинга Разумкова: