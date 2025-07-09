Я посмотрю, потому что это очень дорого, – Трамп подтвердил, что Украина просила Patriot
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила системы ПВО Patriot, но решение еще не принято из-за их стоимости.
- США возобновили поставки оружия Украине после временной приостановки.
Президент США подтвердил, что Украина просила Patriot. Однако Трамп подумает над решением из-за дороговизны систем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Передадут ли Украине Patriot
Трамп рассматривает возможность возобновления военной помощи. Так, во время пресс-конференции он заявил, что Украина просила американские системы ПВО.
Украина просила Patriot. Я посмотрю, потому что это очень дорого,
– заявил Дональд Трамп.
Также американский президент в очередной раз напомнил, что недоволен ситуацией в Украине.
Ранее сообщалось, что поставки военной помощи приостановили из-за якобы недостатка запасов в США. Впоследствии стало известно, что Трамп рассматривает варианты передачи Украине этих систем Patriot для усиления обороны неба. Полный перечень вооружения администрация президента не разглашает.
Кроме того, в среду, 9 июля, США возобновили поставки оружия Украине. В Госдепе сообщили, что приостановка была частью стандартного пересмотра, а президент Трамп якобы оперативно возобновил помощь после разговора с Зеленским.