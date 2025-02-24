Я предлагаю, чтобы Украина вступила в ЕС 1 января 2030 года, – президент Литвы
Президент Литвы призвал Европу быть объединенной в помощи Украине. Он также предложил принять Украину в ЕС 1 января 2030 года.
Зеленский также упомянул о двусторонних соглашениях по безопасности, которые Украина подписывает с партнерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину" в эфире телемарафона.
Смотрите также Гарантии безопасности – ключ к миру, и от них зависит, как долго он будет длиться, – Зеленский
Науседа предложил принять Украину в ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину ежегодно ценой 0.25% своего ВВП. Литва готова делать и больше, заявил он.
Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Я предлагаю дату 1 января 2030 года,
– заявил Науседа.
Он предлагает открытие первых переговоров об этом уже в течение нескольких недель.
Науседа подчеркнул, что членство в НАТО это самая эффективная, долгосрочная гарантия мира в Украине. Более того, этот вариант – самый дешевый.