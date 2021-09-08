Я прошел через ад, – человек, потерявший 3 дочерей в катастрофе MH17, выступил в Гааге

Гражданин Нидерландов Питер ван дер Меер потерял в катастрофе MH17 3 дочерей. Девочкам было 7, 10 и 12 лет. Он выступил в суде в Гааге и рассказал свою историю.

Мужчина поделился в суде тем, через что ему пришлось пройти после ужасной катастрофы, которая забрала самое ценное.

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В Гааге выступил мужчина, потерявший 3 дочерей в катастрофе MH17

По словам Питера ван дер Меера, после гибели девочек он прошел через "настоящий ад". Мужчина рассказал о боли, которую чувствует, когда видит, как другие дети ходят в школу, а у его дочерей забрали такую возможность.

Я не увижу, как они выходят замуж, у меня не будет внуков, они уже никогда не приедут навестить своего старого отца,

– отметил голландец.

Он потерял 3 дочерей, которым было 7, 10 и 12 лет.

Мужчина надеется, что его откровенный рассказ поможет причастным к катастрофе наконец рассказать правду о сбитом самолете. После эмоционального выступления в судебном зале царила атмосфера напряжения. Судьям, прокурорам и адвокатам было трудно говорить, особенно когда на экране появлялись лица погибших пассажиров рейса MH17.

Дело МН17: коротко о главном

В июле 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили над Донбассом. В результате все 298 человек, которые были на борту, погибли.

Следствие считает, что катастрофу вызвала ракета, которую выпустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 фигурантам дела – Сергею Дубинскому, Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, Леониду Харченко.

В июне 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.

. В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу MH17. Также стало известно, что финальное решение вынесут во второй половине 2022 года : 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря.

Трагедия МН17 / Инфографика 24 канала