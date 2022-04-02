Я видел, как через отверстие в теле семилетнего ребенка бьется его сердце – медик из Мариуполя
Источник:Заборона
Мариуполь – город, оказавшийся в окружении оккупантов и который они беспощадно пытаются стереть с лица земли, до сих пор болит всем украинцам. От историй очевидцев стынет кровь.
Осколочное ранение прошло через грудину
24-летний медик скорой помощи Сергей Чорнобривец рассказал о работе в оккупированном Мариуполе и всех ужасах, которые наносят оккупанты местным.
Внимание На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров: по каким маршрутам
Одним из случаев спасенных жизней он вспомнил девочку, которая получила ранения.
Девочка семи лет. Родители привезли. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине и мы видели, как из-за этой дыры бьется ее сердце. И она при этом была жива,
– рассказал медик.
Девочка выжила
По словам Сергея, девочка 15 дней провела в реанимации.
Затем она нам нарисовала рисунок и передала его врачам через папу.
Нам когда привезли его, мы чуть не расплакались,
– вспоминает Сергей Чорнобривец.
Рисунок спасенной пациентки / Фото Запрет
Как выглядит Мариуполь после авиаударов России – смотрите видео: