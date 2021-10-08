"Я застрял под большим бетоном": люди из-под завалов в Батуми просят помощи, спасли ребенка
Источник:Regnum
В Батуми, в Грузии 8 октября обрушился многоэтажный дом. В результате трагедии под завалами находятся люди. Они просят о помощи в комментариях в сети, а также спасателей.
Удалось спасти маленького ребенка. Однако до сих пор под завалами еще есть люди.
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В Батуми под завалами еще находятся люди, которые просят о помощи
Издание "Sputnik Ближнее зарубежье" написало, что люди из-под завалов разрушенного дома в Батуми связываются со спасателями по телефону и через интернет – двое позвонили спасателям, а один – написал в комментарии в фейсбуке. Пока неизвестно, какое у мужчины состояние.
Я застрял под большим бетонным блоком, помогите, – такое сообщение на грузинском появилось в комментариях под новостью об обрушении жилого дома в Батуми,
– говорится в сообщении.
Люди просят спасти их / Скриншот "Sputnik Ближнее зарубежье"
Предварительно известно, что под завалами остается по меньшей мере одна семья из нескольких человек, ведь на момент обвала они были дома. Также СМИ сообщают:
- по данным издания "Новости-Грузия" – в доме было 12 квартир;
- телекомпания "Рустави 2" – "из-под руин семиэтажного дома слышны голоса людей, зовут на помощь";
- издание "Эхо Кавказа" – жители дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей. У них тяжелое психологическое состояние очень тяжелое, ведь люди оплакивают своих близких, зовут детей из-под обвалов.
Спасатели услышали, как несколько человек звали на помощь из-под завалов. Один из жителей кричал: "Я могу дышать" и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их,
– говорится в сообщении.
Более того, из-под завалов дома удалось спасти ребенка. Сейчас спасенный малыш вместе с мамой. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.
Из-под завала в Батуми удалось спасти ребенка / Фото Regnum
Тем не менее, одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков, ведь в доме остались его жена, трое детей и брат.
Коротко об обвале жилого дома в Батуми
- 8 октября в Батуми обрушился многоэтажный жилой дом. Очевидцы сообщили, что перед падением здания прогремел взрыв.
- Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. По предварительным данным, погибли люди, однако их количество неизвестно.
- Впоследствии из-под завалов удалось вытащить 6-летнего ребенка. Малыш был в машине, которую припарковали рядом с разрушившимся зданием.
- После этого в сети опубликовали видео первых секунд после падения сооружения.