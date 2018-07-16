Я буду лишь ходатайствовать: Луценко рассказал, когда вынесут приговор Холодницкому

24 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия вынесет приговор по делу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом 16 июля на брифинге сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Украинская Правда.

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"Судьбу Холодницкого решит КДКП без давления Генпрокурора. В этом случае я буду только ходатайствовать, но решение будет принимать комиссия", – сказал Луценко.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Назару Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, в которых должны были проводиться обыски.

Недавно сам Назар Холодницкий попал в центр внимания из-за земельного скандала. Он и его семья бесплатно получили пять земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.