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Я буду лише клопотати: Луценко розповів, коли винесуть вирок Холодницькому

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / 24 канал

24 липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія винесе вирок у справі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це 16 липня на брифінгу повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає Українська Правда.

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"Долю Холодницького вирішить КДКП без тиску Генпрокурора. В цьому випадку я буду лише клопотати, але рішення буде приймати комісія", – сказав Луценко.

Нагадаємо, в березні генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.
Нещодавно сам Назар Холодницький потрапив в центр уваги через земельний скандал. Він та його родина безкоштовно отримали п'ять земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ САП НАБУ Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
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