Я буду лише клопотати: Луценко розповів, коли винесуть вирок Холодницькому

24 липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія винесе вирок у справі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це 16 липня на брифінгу повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає Українська Правда.

Читайте також: Про ФІФА і Луценка: як генпрокурор долучився до флешмобу українців

"Долю Холодницького вирішить КДКП без тиску Генпрокурора. В цьому випадку я буду лише клопотати, але рішення буде приймати комісія", – сказав Луценко.

Нагадаємо, в березні генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

Нещодавно сам Назар Холодницький потрапив в центр уваги через земельний скандал. Він та його родина безкоштовно отримали п'ять земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.