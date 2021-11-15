Яблоку негде упасть: Польша показала кадры из пограничных пунктов, там более 3 000 мигрантов
Источник:твитер Станислава Жарина
В Польше сообщили, что белорусы согнали к границе примерно 3,5 тысячи мигрантов. Они находятся на пограничном переходе "Кузница".
Новую информацию о мигрантах на польско-белорусской границе в сети рассказал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
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Возле "Кузницы" собрались 3,5 тысячи мигрантов
Утром 15 ноября большое количество мигрантов пришло к белорусскому пункту пропуска "Брузги", который граничит с польским "Кузница".
По информации польской полиции, белорусы собрали примерно 3,5 тысячи мигрантов на закрытом пограничном переходе в "Кузнице",
– рассказал Жарин.
Представитель министра также обнародовал видео с границы, на котором заметно огромное скопление людей.
Скопление мигрантов на польской границе: смотрите видео
Кроме того, полиция Подляского воеводства опубликовала кадры с полицейского вертолета. На них видны одиночные палатки и костры, которые мигранты разожгли у пограничного перехода.
Палатки и костры беженцев: смотрите видео
"На пограничном переходе в Кузнице собирается все больше мигрантов", – сообщает польское МВД.
Мигрантов на границе становится больше: смотрите видео
Количество попыток пересечь границу уменьшилось
Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что количество попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу упало. В то же время изменилась тактика мигрантов. В большинстве случаев на территорию Польши пытаются проникнуть группами.
К слову, пограничный переход "Брузги-Кузница" был закрыт, когда начался миграционный кризис.Обратите внимание! Утром 15 ноября стало известно, что мигранты начали нашествие на польскую границу. Нелегалы разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". В результате под польским забором образовалась очередь.