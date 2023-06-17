Перемещение ядерного оружия в Беларусь пока не зафиксировано, – "Беларуски Гаюн"

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил, что Россия начала передавать ядерное оружие его стране. Однако такая риторика диктатора – это лишь "пыль в глаза".

На самом же деле никакого перемещения тактического ядерного вооружения в Беларуси нет. Об этом пишет мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

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Заявления Лукашенко и Путина противоречат друг другу

Выступая на экономическом форуме в Петербурге, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия переместила в Беларусь часть ядерных боеприпасов.

Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но к концу лета, к концу года мы эту работу проделаем целиком и полностью,

– подчеркнул российский президент.

В то же время, мониторинговая группа подчеркивает, что по состоянию на вечер 16 июня нет никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения ядерного оружия в Беларусь.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что за последние месяцы Путин и Лукашенко сделали ряд противоречивых заявлений по поводу перемещения ядерки в Беларусь. Вот ряд примеров:

25 марта Путин заявил, что страна-агрессорка разместит ТЯВ (тактическое ядерное вооружение) в Беларуси до 1 июля 2023 года.

25 мая Лукашенко сказал, что перемещение ТЯВ на территорию Беларуси уже началось.

9 июня российский президент подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7 – 8 июля.

13 июня – на вопрос "Вы уже получили от России бомбы и ракеты?" Лукашенко ответил, что "все потихоньку".

Собственно, такие "промахи" обоих диктаторов могут свидетельствовать о том, что Лукашенко не владеет всей информацией и контролем за процессом размещения ТЯВ в Беларуси. А также столь противоречивые заявления доказывают, что между Путиным и Лукашенко нет согласованного плана по дезинформации населения.

"Гаюн" предполагает, что такие заявления лидеры стран делают с целью создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и украинского контрнаступления.

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