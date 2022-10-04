Вероятность мала, но план действий нужен: как уберечься во время радиационной угрозы

Кремль продолжает шантажировать весь мир применением ядерного оружия против Украины. В Центре стратегических коммуникаций считают, что Россия просто пытается запугать, однако украинцам все равно следует знать, как спастись при радиационной угрозе.

В ведомстве подчеркнули, что цель лживых высказываний Кремля – испугать украинцев и заставить мир пойти на уступки. Однако такое запугивание не будет иметь тех результатов, которых ожидает Россия.

Важно Что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка на случай ядерного взрыва

Украинцы должны иметь план действий на случай любых чрезвычайных ситуаций: применения ядерного оружия, "грязной бомбы" или в случае аварии на АЭС,

– отметили в ЦСК.

Что делать, если ядерный взрыв застал вас на улице

Если вы заметите вспышку в небе или ее отражение на поверхности, не смотрите в ту сторону.

Ложитесь на землю. Если за секунду сможете найти углубление или выступ, то направляйтесь туда.

Лягте ногами в сторону взрыва, руки подложите под себя, лицо – вниз.

Прикройте рот и нос, а в уши запихайте наушники.

Когда прошла взрывная волна – сразу бегите в укрытие. Желательно двигаться против ветра или перпендикулярно.

Перед тем, как заходить в укрытие, снимите с себя верхнюю одежду и положите в полиэтиленовый пакет. Лучший вариант – полностью переодеться. Убедитесь, что в ваше помещение не попадает воздух извне. Не прикасайтесь к другим людям в укрытии.

Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования.

Когда будете принимать душ, избегайте сильного трения кожи. Если нет доступа к воде – воспользуйтесь влажной салфеткой.

Находитесь в укрытии 24 часа и найдите средство получения информации от власти. В то же время, если члены вашей семьи на момент взрывов были в другом укрытии, они должны там и остаться.



Как правильно прятаться от радиации

Если взрыв застал вас в автомобиле

Остановите автомобиль на безопасной части дороги.

Закройте все окна, двери и поток воздуха извне.

Накройте голову руками, а локти опустите на колени.

После взрывной волны направляйтесь в укрытие, расположенное прямо возле вас. Подойдет подвал или большие бетонные конструкции без окон.

Что делать, если ребенок в садике

Ни в коем случае нельзя идти за ребенком в сад или школу, даже если они расположены возле вашего дома. Вы будете подвергать опасности не только себя, но и персонал, поэтому ребенок должен остаться в укрытии с воспитателями или учителями.

Добавим, что вы должны сложить тревожный рюкзак для своего ребенка, когда отправляете его в садик. Туда следует положить:

бутылку чистой воды;

питательные батончики или снеки в герметичных обертках;

заметку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближайших родственников;

телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы;

комплект сменного белья и одежды.

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