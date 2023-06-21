Угроза есть постоянно, – президент "Энергоатома" оценил вероятность ядерной катастрофы на ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин высказался по поводу возможной катастрофы на Запорожской АЭС, которую продолжают оккупировать россияне. По его словам, ядерная угроза на станции остается постоянно.

Он также отметил, что после подрыва Каховской ГЭС довольно сложно прогнозировать, что могут поступить захватчики. Кроме того, россияне не перестают заминировать саму станцию.

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В "Энергоатоме" высказались по поводу возможной катастрофы на ЗАЭС

Котов отметил, что в результате подрывной деятельности российских военных, вероятность взрыва на Запорожской АЭС остается высокой. Президент "Энергоатома" подчеркнул, что российская армия способна на все.

Она (угроза взрыва – 24 Канал) постоянно. Россияне могут сделать что угодно, что может привести к ядерной катастрофе,

– подчеркнул он.

Однако Котов отметил, что прямо сейчас угрозы подрыва ЗАЭС – нет. По его словам, такая ситуация будет сохраняться, если не будет никаких дополнительных действий со стороны оккупантов.

Возможно ли взорвать пруд-охладитель ЗАЭС

Президент "Энергоатома" отметил, что охлаждение реакторов станции обеспечивает пруд-охладитель, который россияне заминировали. Однако взорвать этот водоем будет достаточно сложно.

"Там есть запорная шандора – вертикальные ворота, как на шлюзах для перекрытия воды. Их можно просто открыть и слить воду, но если даже взорвать, то в пруду останется "мертвый" уровень воды – 12,8 метра", – рассказал Котов.

Он также добавил, что вся вода из пруда не сможет выйти. Несмотря на это, она может сама здренироваться через землю, однако в таком случае для опустошения бассейна теоретически понадобятся несколько лет.

Напоследок президент "Энергоатома" сказал, что существует еще много способов как нанести ущерб самой станции, кроме подрыва пруда-охладителя. Также он отметил, что на станции очень много ядерного материала, который может спровоцировать крушение на ЗАЭС.

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