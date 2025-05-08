Британская разведка проанализировала последние заявления Путина о применении ядерного оружия

Британская военная разведка считает, что недавние высказывания президента России о вероятности применения ядерного оружия в войне против Украины являются продолжением давней стратегии ядерного запугивания, которую активно используют российские власти. Впрочем, сегодня Россия уже редко говорит о "СВО", заменяя это на противостояние "коллективному Западу".

Российский лидер говорил, что "надеется, что ему не будет необходимо" применять ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 8 мая.

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Что имеет целью Путин, угрожая ядерным оружием

В свежей сводке проанализировали слова главы Кремля 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие и "надеется, что это не потребуется". В то же время прозвучал традиционный тезис о противостоянии России "всему коллективному Западу".

Аналитики считают, что такая риторика – это продолжение волны ядерных угроз, усилившихся после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Они также отметили, что Москва все теперь регулярно описывает войну не как "операцию" против Украины, а как глобальное противостояние с Западом, что служит обоснованием затяжного конфликта.

"Эта риторика... со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных – убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", – отмечают в обзоре.

Напомним, Путин планирует использовать 9 мая для пропаганды мобилизации россиян на войну, используя символику Второй мировой войны.