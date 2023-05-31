В комплекте с ракетами идут солдаты, – оппозиционер об ошибке Лукашенко, который захотел ядерку
Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает упорствовать вступлению в войну на стороне России. Ранее он называл Владимиру Путину основное условие, после выполнения которого он сделает это – российское ядерное оружие для Беларуси.
Теперь стоит понаблюдать, как ситуация будет развиваться дальше. Об этом 24 Каналу сказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.
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Лукашенко страдает от того, что сам подписал
Сегодня Лукашенко допустил ту ошибку, что и при подписании союзной договоренности в 1996 году. Тогда он был очень вдохновлен, ему нравилась сама идея. Хитрый Борис Ельцин намекнул – "быть тебе моим преемником".
Кроме того, речь шла о том, что цены на энергоносители живут что в Смоленске, что в Минске – будут одинаковыми. Но в том варианте договора, который он подписывал, была сноска, что это не касается углеводородов.
А когда подписал, что сделаешь? Не скажешь, что передумал,
– заметил Бульба.
То же самое сейчас происходит и с ядерным оружием. Оказывается, в добавок Лукашенко получит подразделение российских вооруженных сил. В Беларуси начали доказывать, мол, мы сами способны обеспечить безопасность ядерного оружия. На что россияне сказали: "Слушайте, вы уже в Мачулищах показали, как вы можете это сделать".
Белорусам пришлось соглашаться на то, что в комплекте с этими ракетками будет идти российский солдатик,
– сказал оппозиционер.
Таким образом, если в Беларуси будет происходить какой-либо транзит власти (даже подконтрольный Лукашенко, о революционном не говорится), и Россия его не одобрит – она просто введет свои войска в страну.
"Документик вы подписывали? Видите. Мы же должны обеспечить, чтобы это ядерное оружие не попало к каким-то третьим силам. Сам себе подписал того, что потом ему навредит", – подытожил белорусский оппозиционер.
Лукашенко заверил, что Путин "поделится" ядеркой
- Александр Лукашенко во время Евразийского экономического совета, что проходил 25 мая, призвал другие государства присоединяться к так называемому "союзу" Беларуси с Россией, чтобы иметь одно ядерное оружие на всех.
- "Если кто-то волнуется – не думаю, что Касим Токаев (президент Казахстана – 24 Канал) переживает по этому поводу, но если вдруг – то никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Россией ", – фантазирует диктатор.
- Лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев оценил шутку Лукашенко, отметив, что ему подобные предложения неинтересны.