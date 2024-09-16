"Им руководит не страх смерти": почему Путин не использует ядерное оружие

В Кремле периодически угрожают применением ядерного оружия. Сейчас подобные заявления связаны с опасением России, что Украина получит разрешение на нанесение ударов дальнобойным западным оружием по ее территории. Однако Путин вряд ли стремится к саморазрушению.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал американский адвокат Эд Стир, назвав российского диктатора психопатом. По его словам, глава Кремля не параноик в буквальном смысле.

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Путин трезво оценивает ситуацию

По словам американского адвоката, паранойя порождается страхом, но психопаты не испытывают такой страх, как обычные люди. Восприятие реальности психопатом абсолютно ясное и лучше чем у других, потому что оно не омрачено эмоциями.

Путин делает расчеты. Им руководит не страх смерти. Путин оценивает ситуацию и понимает, что ему грозит большая опасность, не из-за страха перед ней, а исходя из того, что он считает эту ситуацию реальной,

– озвучил Стир.

Эксперт отметил, что Путин прекрасно осознает, что есть люди, в том числе русские диссиденты, которые воспользовались бы возможностью его убить. По его словам, он смотрит на людей своими глазами и оценивает, насколько безжалостным он был бы, если бы был по ту сторону и приписывает эти характеристики людям, с которыми имеет дело.

"Он не знает, когда ракета может упасть на здание, в котором он находится. Путин – психопат, как и сотни людей, с которыми я имел дело на протяжении многих лет. Взорвать мир, начав ядерную войну – это не то, что психопат обычно делает. Потому что психопат понимает, что он не сможет это остановить. Есть границы, в которых действуют психопаты. Важно понимать, какие у них цели. В случае с Путиным, его цель – не уничтожить Россию, а расширить ее и стать царем", – считает Стир.

Недавно в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны России, что может быть частью попытки Кремля сорвать предоставление Украине права использовать дальнобойное оружие. Путин заговорил о возможном изменении ядерной доктрины России, а экс-президент России Медведев в очередной раз пытается пугать Запад громкими заявлениями, что "терпению приходит конец" и тогда образуется "гигантское серое расплавленное пятно".