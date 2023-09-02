Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что такие действия Москвы – это классическая эскалация и продаж этой эскалации. Однако такие методы уже бездействуют, никто не готов торговаться. У диктатора Владимира Путина просто нет других механизмов.

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Ядерная эскалация

Россия больше не входит в число глобальных стран. Сейчас Москва – только региональный лидер без возможности выпрыгнуть из этой роли. Если говорить о Холодной войне, то готовыми к ней полюсами могут быть Китай и США. Также на позицию этих полюсов претендует Индия и Европейский Союз, который также является серьезным субъектом на мировой карте.

С самого начала полномасштабного вторжения Россия выпала из ряда глобальных стран. Сейчас разговоры о новой Холодной войне с участием Москвы радуют самолюбие кремлевского диктатора,

– отметил Саакян.

Относительно ядерной истории пока нет оснований для того, чтобы мы приблизились к Карибскому кризису. Размещение ядерного оружия в Беларуси ничем не отличается от того, что оно уже было в Калининграде или в северо-западных российских территориях.

Можно перечислить ряд обстоятельств, почему Россия не решится на использование ядерного оружия. В первую очередь это не решает для россиян ни одной задачи и несет много рисков,

– сказал политолог.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси – это не только эскалация с Западом, но еще и эскалация в отношениях с Китаем. Пекин не заинтересован в нуклеаризации – распространены ядерное оружие на другие государства. Это уменьшает акции ядерного клуба, а для Китая это важно.

Карибский кризис – чрезвычайно напряженное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в результате тайного размещения СССР ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года в ответ на установку ракет в Турции. Впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны.

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