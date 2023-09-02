Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що такі дії Москви – це класична ескалація і продаж цієї ескалації. Однак такі методи вже не діють, ніхто не готовий торгуватися. У диктатора Владіміра Путіна просто немає інших механізмів.

Зверніть увагу На горизонті замайоріла нова "Карибська криза": що означає ядерна ескалація у світі

Ядерна ескалація

Росія більше не входить до числа глобальних країн. Зараз Москва – лише регіональний лідер без можливості вистрибнути з цієї ролі. Якщо говорити про Холодну війну, то полюсами, які готові до неї, можуть бути Китай та США. Також на позицію цих полюсів претендує Індія та Європейський Союз, який так само є серйозним суб'єктом на світовій мапі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випала з ряду глобальних країн. Зараз розмови про нову Холодну війну за участі Москви тішать самолюбство кремлівського диктатора,

– зазначив Саакян.

Щодо ядерної історії наразі немає підстав для того, аби ми наблизилися до Карибської кризи. Розміщення ядерної зброї у Білорусі нічим не відрізняється від того, що вона вже була в Калінінграді або в північно-західних російських територіях.

Можна перелічити низку обставин, чому наразі Росія не наважиться на використання ядерної зброї. Насамперед це не вирішує для росіян жодного завдання і несе багато ризиків,

– мовив політолог.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі – це не тільки ескалація з Заходом, але ще й ескалація у відносинах з Китаєм. Пекін не зацікавлений у нуклеаризації – розповсюджені ядерної зброї на інші держави. Це зменшує акції ядерного клубу, а для Китаю це принципово.

Карибська криза – надзвичайно напружене протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами внаслідок таємного розміщення СРСР ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення ракет в Туреччині. Вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

Чи загрожує Україні розміщення ядерної зброї у Білорусі: дивіться відео

Ядерна безпека: останні новини