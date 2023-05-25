Пропагандисты обвинили Киев в подготовке ядерного теракта в Харькове: Украина уже отреагировала

Россияне попытались обвинить Украину в якобы подготовке терактов. Также пропагандисты придумали новые ядерные объекты на нашей территории. За это их красиво поставили на место.

Российские вражеские медиа начали распространять фейк о якобы угрозе ядерной катастрофы на украинской территории. Однако их манипуляции были оперативно разоблачены и опровергнуты.

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О чем соврали кремлевские пропагандисты на этот раз

СМИ государства-террориста начали обвинять Киев в якобы подготовке ядерных провокаций. Соответствующие публикации появились в информационном пространстве 25 мая. При этом пропагандистские медиа России ссылались на якобы "знающий" источник, который они так и не назвали.

Россияне заявили, что "украинские неонацисты" планируют совершить "теракт" в Харькове. Там они должны подорвать хранилища с отработанным ядерным топливом с целью обвинения в этом Москвы. По словам "неназванного источника", этот город выбрали из-за наличия "ядерных реакторов" в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и в Физико-техническом институте низких температур имени Веркина.

Как Украина отреагировала на российский фейк

Госатомрегулирование опровергло этот вброс и напомнило, что до этого Россия неоднократно врала. Инспекция напомнила, как Москва придумывала фейки о "грязной бомбе", а также пыталась обвинить Киев в якобы подготовке взрывов радиоактивных веществ.

Свежие выдумки росСМИ об угрозах ядерной катастрофы на ядерных объектах, которых просто не существует в Украине – яркое проявление неуемной бурной фантазии роспропагандистов и их полного отрыва от реальности,

– говорится в сообщении.

В структуре также подчеркнули, что Украина обеспечивает инспекторов Международного агентства по атомной энергии полным доступом к своим ядерным объектам. Кроме этого, там добавили, что наше государство четко придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере использования ядерной энергии.

Как Россия ставит ядерную безопасность мира под угрозу